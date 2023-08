Seleção brasileira feminina de vôlei inicia Campeonato Sul-Americano neste sábado

Maior campeão da competição, o Brasil enfrentará desafios contra Argentina, Peru e Colômbia na busca pelo título.

O Ginásio Geraldão, em Recife, está prestes a se tornar o palco de mais um encontro esportivo, marcando o início da jornada da seleção feminina de vôlei no Campeonato Sul-Americano. A estreia do Brasil, detentor de 22 títulos na competição, será contra o Chile, neste sábado, às 20h30. Esta será a última prova enfrentada pela equipe dirigida pelo treinador José Roberto Guimarães antes da competição Pré-Olímpica no Japão, agendada para o mês de setembro.

Ademais, o Brasil, sob a liderança do treinador José Roberto, é um dos grandes favoritos na competição, buscando mais uma vez conquistar o título sul-americano. Além do desafio inicial contra o Chile, a seleção enfrentará adversários igualmente competitivos, incluindo Argentina, Peru e Colômbia.

Programação

Contudo, o destaque deste ano é a cobertura abrangente do Campeonato Sul-Americano pelo canal SporTV, que transmitirá nove das dez partidas. A primeira transmissão, com narração de Eusébio Resende e comentários de Fabi, será a aguardada partida entre Brasil e Chile, às 20h. A programação esportiva inclui:

– 19/08 Sábado:

Brasil x Chile (20h30)

– 20/08 Domingo:

– Colômbia x Chile (16h)

– Brasil x Argentina (18h30)

– 21/08 Segunda:

– Colômbia x Peru (18h)

– Chile x Argentina (20h30)

– 22/08 Terça:

– Argentina x Colômbia (18h)

– Brasil x Peru (20h30)

– 23/08 Quarta:

– Peru x Chile (18h)

– Brasil x Colômbia (20h30)

Convocação

Lista das 14 jogadoras selecionadas por José Roberto Guimarães para o campeonato:

– Levantadoras: Macris e Roberta

– Opostas: Rosamaria, Kisy e Tainara

– Ponteiras: Gabi, Julia, Basso e Daroit

– Centrais: Carol, Diana e Thaisa

– Líberos: Natinha e Nyeme