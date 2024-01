Segunda fase da Copinha começa nesta sexta-feira com 16 jogos; confira

Inicia nesta sexta-feira (12) a etapa eliminatória da Copa São Paulo de Juniores, com 64 equipes em busca de 32 vagas na terceira fase. Destacam-se os confrontos envolvendo Internacional, Corinthians, Grêmio e São Paulo.

O dia reserva 16 partidas, onde o vencedor nos 90 minutos avança, enquanto o perdedor se despede do prestigiado torneio de futebol de base do Brasil. Em caso de empate, a decisão vai para as cobranças de pênaltis.

O Internacional inicia a jornada enfrentando o Fortaleza às 14h (horário de MS). Às 15h30, é a vez de Fluminense e Ituano, seguidos por Corinthians e Guarani às 16h15. O Grêmio entra em campo contra o Mirassol às 18h15, seguido por Botafogo e Novorizontino às 18h30. Encerrando o dia, Ceará e São Paulo se enfrentam às 20h30.

A Copinha termina no dia 25 de janeiro – aniversário da capital paulista. O local da final ainda não foi divulgado. A partir de agora, quem vencer segue vivo e quem for derrotado se despede. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Tanabi

11h – Tanabi x Athletico-PR (sportv)

Porto Feliz

14h15 – Desportivo Brasil x América-MG (sportv)

Cravinhos

15h – Chapecoense x Tiradentes-PI (Rede Vida e YouTube Futebol Paulista)

Assis

15h – Fortaleza x Internacional (CazéTV)

Tietê

15h – Capital-DF x Capivariano (YouTube Futebol Paulista)

Bálsamo

16h – Coimbra x Figueirense (YouTube Futebol Paulista)

São Carlos

16h30 – Fluminense x Ituano (sportv)

Marília

17h – Corinthians x Guarani (CazéTV)

19h45 – Atlético-GO x Marília (YouTube Futebol Paulista)

Araraquara

19h – Ferroviária x Gama (YouTube Futebol Paulista)

21h30 – Ceará x São Paulo (sportv)

São Carlos

19h – Criciúma x São-Carlense (YouTube Futebol Paulista)

Bebedouro

19h15 – Grêmio x Mirassol (sportv)

Franca

19h30 – Botafogo x Novorizontino (CazéTV)

Jaú

20h30 – XV de Jaú x CRB (Rede Vida e YouTube Futebol Paulista)

Catanduva

21h30 – Catanduva x Ponte Preta (YouTube Paulistão)

