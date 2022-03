São Paulo vence o Palmeiras e abre vantagem na final do Paulista

Na noite de ontem (30), o São Paulo venceu o time do Palmeiras por 3 a 1 na primeira partida da decisão e abriu vantagem para o jogo final do campeonato Paulista. Com as arquibancadas do Estádio Morumbi lotado, o time tricolor quebrou a invencibilidade do adversário, que em 14 jogos da competição ainda não havia perdido, tendo ganhado 11 e empatado 3.

Com dois gols de Jonathan Calleri e um de Pablo Maia, o São Paulo se vê na vantagem e pode perder por até um gol de diferença no próximo confronto. O gol palmeirense foi de Raphael Veiga, já no final do jogo, e deu esperança para o torcedor palmeirense de uma virada em casa.

Essa será apenas a terceira vez na história do campeonato que os dois times se enfretam em uma final. O São Paulo leva a vantagem tendo ganhado em 1992 e no ano passado. O técnico Rogério Ceni busca seu primeiro título no comando do São Paulo, enquanto Abel Ferreira já acumula cinco à frente do Palmeiras, sendo duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

O jogo final acontecerá no domingo (3), às 16h no Estádio Allianz Parque.

Com informações do FolhaPress.