São Paulo vence Atlético-GO nos pênaltis e vai à final da Sul-Americana

O São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (8). Com o resultado, a partida foi para os pênaltis e o Tricolor levou a melhor. Agora, o clube volta a disputar uma final de copa intercontinental após 10 anos.

ESTAMOS NA FINAAAAAL ❤️🤍🖤 pic.twitter.com/vquLuVz1wk — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 9, 2022

O São Paulo terá pouco mais de vinte dias para se preparar para a decisão, em jogo único marcado para 1.º de outubro contra o Independiente del Valle, do Equador. A partida será disputada no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Como foi São Paulo x Atlético-GO

A tarefa era difícil. O primeiro jogo havia sido 3 a 1 para o Dragão. Entretanto, logo nos primeiros minutos o clube mostrou o porquê de ser o clube com mais finais internacionais. Os primeiros 30 minutos foi de bombardeio tricolor, com direito a gol de Patrick, o que terminou de incendiar a torcida na arquibancada.

Logo aos 4 minutos, a bola sobrou para Luciano, que bateu rasteiro no canto. Renan rebateu nos pés de Patrick, que não perdoou. O time de Rogério Ceni continuou criando várias chances.

Calleri chegou a fazer o segundo, minutos após o primeiro gol. Entretanto, o juiz viu falta do atacante no marcador e, com ajuda do var, anulou. O São Paulo continuava a apartar e o Dragão quase não oferecia perigo. O time tocava bem a bola, em velocidade e com os jogadores se movimentando sem parar. Nestor aparecia na área em toda jogada e Luciano dava o primeiro combate logo na saída de bola do Atlético-GO.

No final da primeira etapa, o cenário deu uma leve mudada, o tricolor já não colocava tanta pressão, até mesmo por uma questão física, e o Atlético aproveitou para chegar mais vezes.

No segundo tempo o São Paulo voltou bem e não demorou para fazer o segundo. Alisson cruzou para a área, onde Patrick se antecipou à defesa para marcar e levar a decisão para os pênaltis.

Pênaltis

Nas penalidades, melhor para os paulistas, que foram mais eficientes: Reinaldo, Calleri, Igor Vinicius e Galoppo marcaram e só Luciano desperdiçou seu chute. Por outro lado, o clube goiano teve Baralhas e Léo Pereira errando o alvo. São Paulo na final da Copa Sul-Americana.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.