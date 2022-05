São Paulo poupa jogadores para partida no Chile contra o Everton

O São Paulo enfrenta o Everton, do Chile, amanhã (5), a partir das 19h15 (de Brasília), no estádio Sausalito, em Viña del Mar (Chile), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube tricolor lidera o Grupo D, com nove pontos, enquanto o Everton vem em segundo, com quatro.

A delegação são-paulina desembarcou no Chile na madrugada de hoje (4). O técnico Rogério Ceni decidiu poupar alguns jogadores, pensando na disputa contra o Fortaleza, no domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro. Entre os nomes que ficaram no Brasil estão o lateral-direito Rafinha e o centroavante argentino Calleri, maior goleador da temporada no time paulista -desempenho que vem causando preocupações no São Paulo.

Com informações da Folhapress