São Paulo joga mal, mas arranca empate contra Cuiabá

Cuiabá e São Paulo empataram no final da tarde de ontem (4), por 1 a 1, na Arena Pantanal. O tricolor não fez uma boa partida, mas conseguiu arrancar o empate com um gol no mínimo inusitado. O resultado não é bom para nenhuma das equipes, já que ambas querem se distanciar do Z4.

Fim de jogo na Arena. O próximo compromisso do Dourado é no sábado, contra o Internacional, em Porto Alegre. pic.twitter.com/JZMKAivZc7 — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) September 5, 2022

Com um jogador a mais durante grande parte do segundo tempo, o Dourado não conseguiu fazer valer a vantagem numérica e cedeu o empate na parte final do jogo. Para o lado tricolor, o empate não ajuda na pressão sofrida pelo clube. O time de Rogério vinha de quatro derrotas seguidas, além de estar quase eliminado nas copas que disputa. Entretanto, com partida decisiva na próxima quinta-feira, o treinador optou por uma equipe mista.

Como foi Cuiabá x São Paulo

A equipe auriverde começou a partida em cima, pressionando a construção do adversário em busca de abrir o placar. E o cenário não poderia ter início melhor, com gol logo aos seis minutos de bola rolando. João Lucas lançou André Luís às costas da defesa são-paulina, o atacante dominou no peito e foi derrubado dentro da área. Deyverson cobrou a penalidade para anotar o primeiro dele com a camisa do Cuiabá.

Com o gol marcado, o Cuiabá mudou de postura, chamando o São Paulo para o próprio campo. A missão da equipe de Ceni passou a ser ter que furar uma defesa muito bem fechada.

A primeira chegada do São Paulo aconteceu aos 10 minutos, com Giuliano Galoppo. Em cruzamento originado de uma falta lateral, o argentino cabeceou, sozinho, para fora. O Cuiabá respondeu dois minutos depois. Em contragolpe, Pepê disparou, recebeu passe limpo de André Luis e saiu na cara de Felipe Alves. Sozinho, o meia de 24 anos isolou.

Aos 31, o argentino Galopo bateu da entrada da área, levando perigo ao gol do do Cuiabá.

No segundo tempo o tricolor voltou melhor e criou boas chances. Entretanto, o ímpeto inicial foi logo comprometido por mais expulsão. Aos 10 minutos, Wellington, que já tinha amarelo, passou a perna no adversário, em um lance no meio campo. Com o amarelo, o jogador tomou vermelho e deixou o time exposto. Com um jogador a mais desde então, o Cuiabá empilhou gols perdidos. André Luís tentou de cabeça, sozinho dentro da área. Em seguida, novamente o camisa 11 recebeu de Valdivia e finalizou para a defesa do goleiro. Alesson também teve boa chance para ampliar o placar.

Sem matar o jogo, o Cuiabá foi castigado aos 34 minutos. Em jogada de bola parada, Joaquim desviou contra a própria meta, a bola bateu sem querer em Luizão e morreu no fundo do gol: 1 a 1. Ao final da partida, a torcida gritava “É quinta-feira” em alusão ao jogo contra o Atlético-GO, pela Copa Sul-Americana.

Próximos compromissos

O Cuiabá enfrenta o Internacional, no próximo sábado, no Beira-Rio, em partida válida pela 26º rodada do Brasileirão. A equipe tem uma semana para recuperar jogadores e realizar os treinamentos.

Já o São Paulo tem partida decisiva pela frente. Time joga na quinta-feira, contra o Atlético-GO, no Morumbi, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O clube perdeu por 3 a 1 o primeiro jogo e deve fazer o jogo perfeito se quiser passar de fase. A competição é a unica chance que o clube tem de salvar sua temporada.

