São Paulo goleia Avaí e chega embalado para final

O São Paulo goleou o Avaí por 4 a 0 na noite de ontem (25), pelo Campeonato Brasileiro. Com um ótimo desempenho, o tricolor provou estar pronto para a grande final da Copa Sul-Americana. Os destaques da partida foram o lateral Reinaldo, que esteve envolvido na trama de três gols da equipe e Patrick que mais uma vez foi o melhor jogador da equipe e fez um golaço.

Com o resultado, o São Paulo vai a 37 pontos e ocupam o décimo lugar. Com 28, o Avaí permanece na 17ª posição e briga para escapar do rebaixamento.

Como foi São Paulo x Avaí

Contando com o apoio de mais de 36 mil torcedores o São Paulo não teve dificuldades de dominar a partida e construir uma vantagem de três gols na etapa inicial. Entretanto, o começo não foi tão avassalador, com uma partida equilibrada até os 20 minutos da primeira etapa. Aos 24 minutos, Reinaldo cobrou escanteio pela esquerda, e Diego Costa subiu bem alto para cabecear e marcar! 1 a 0.

Nos acréscimos da primeira etapa, o São Paulo fez mais dois: aos 47 minutos, Reinaldo avançou pela esquerda e tocou para Nestor, que rolou para Luciano. O camisa 11 desviou e ampliou! 2 a 0. O final avassalador funcionou para liquidar a partida.

Aos 50, Patrick anotou uma verdadeira pintura no Estádio Cícero Pompeu de Toledo: Reinaldo cobrou escanteio, e a bola sobrou para o Pantera Negra, que matou no peito e acertou um lindo voleio! Golaço! 3 a 0.

O segundo tempo também foi de total domínio tricolor. Rogério Ceni ainda conseguiu poupar alguns jogadores e prevenir lesões. Recuperado de cirurgia no adutor esquerdo, o volante Luan retornou e entrou em campo para ajudar a equipe, assim como Eder, Igor Gomes, Galoppo e Marcos Guilherme que também entraram.

O Tricolor continuou melhor e deu números finais ao placar, já aos 47 da etapa final, com Eder, que entrou na vaga do argentino Calleri.

🎥 Gols: São Paulo 4️⃣x0️⃣ Avaí Pelas lentes da SPFCtv, reveja os gols de Diego Costa, Luciano, Patrick e Eder na goleada do Tricolor, pelo @Brasileirao!#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/PCVyk9f6nx — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 26, 2022

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.