São Paulo: em meio a desfalques, clube enfrenta o Goiás; veja provável escalação

São Paulo e Goiás se enfrentam neste sábado, às 19h, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E meio a desfalques e esperança por novos reforços, o clube paulista busca se reencontrar com as vitórias. A equipe tem três empates seguidos e tenta subir na tabela para e ficar mais próxima do G-6.

Já o Goiás, apesar da derrota para o Fluminense na última rodada, deixou boa impressão pelo futebol jogado diante de um adversário que está na parte de cima da tabela.

Mesmo sem vencer há alguns jogos, o tricolor chega com a moral em alta após passar por uma sequência difícil de adversários. Mesmo com setores carentes de reposição, o clube permanece vivo em todas as competições. Entretanto, já vê sinais de desgaste em seus jogadores.

A defesa são-paulina é o que mais preocupa. Os três zagueiros, Arboleda, Miranda e Léo estão machucados, além do goleiro Jandrey. Rogério Ceni revelou em entrevista que subiu jogadores da base para o profissional, mesmo ele não estando prontos. A ação é resultado do calendário do futebol brasileiro.

Luciano, inclusive, é o grande destaque dos últimos dez jogos. O camisa 11, que chegou a amargar um jejum sem marcar, retomou a confiança e empilhou gols. Depois do confronto com a Universidad Católica-CHI, pela Copa Sul-Americana, ele anotou oito gols em seis jogos. Agora, é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols em 33 jogos.

Além dele Calleri e Patrick devem retornar ao time após cumprirem suspensão no último jogo.

Já pelo lado do Goiás, o treinador esmeraldino, Jair Ventura, terá de fazer pelo menos uma mudança, já que o zagueiro Reynaldo foi vetado. Yan Souto e dois zagueiros recém-contratados – Danilo Cardoso e Lucas Halter – disputam vaga ao lado de Caetano na defesa. O restante do time deve ser o mesmo da última rodada.

O clube é hoje o 14º no Brasileiro e busca afastar de vez o fantasma do Z4.

Confira as prováveis escalações para São Paulo x Goiás

São Paulo: Thiago Couto, Rafinha, Diego Costa e Luizão; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Patrick e Welington; Luciano e Calleri.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Yan Souto (Danilo Cardoso ou Lucas Halter) e Sávio; Diego, Matheus Sales e Luan Dias; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Nicolas).

