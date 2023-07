Santos supera Goiás com pênalti polêmico e volta a vencer após 12 jogos

Foi sofrido, mas o Santos venceu o Goiás por 4 a 3 no fim do jogo, neste domingo (9), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra voltou a ganhar após 12 jogos.

Os gols foram marcados por Marcos Leonardo, duas vezes, e Mendoza duas vezes para o Santos. Guilherme, duas vezes, e João Magno anotaram pro Goiás.

O Santos estava há 56 dias sem vencer e, com os três pontos, chegou à 13ª colocação na tabela. Foram sete jogos seguidos no Brasileiro sem vitória.

Já o Goiás, amarga a terceira derrota seguida e segue na zona de rebaixamento, com 13 pontos somados.

O Peixe volta a campo no clássico contra o São Paulo, domingo (16), enquanto que os esmeraldinos recebem o Atlético-MG na segunda (17), ambos pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

A partida começou morna e com ambos os times sem muita inspiração. Foram poucos os lances de aproximação nas áreas adversárias e só com o gol do Peixe, aos 15 minutos, o jogo ganhou outro ritmo.

Gol acelerou as movimentações e esquentou a partida. O Peixe se animou, enquanto o Goiás teve que sair mais. O resultado foi um primeiro tempo com mais três gols.

Na volta do intervalo, o Goiás não demorou a voltar pro jogo, diminuindo a vantagem. Com domínio dos visitantes, o segundo tempo foi de um Santos se segurando para manter a vitória.

Empate vem, mas pênalti polêmico dá vitória para o Peixe. No fim da partida, juíz marcou falta dentro da área, VAR não concordou, mas árbitro de campo bancou decisão e Santos não desperdiçou.

Com informações da Folhapress