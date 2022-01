Santos se classifica na final da Copinha após derrotar o América-MG

O Santos derrotou o América-MG por 3 a 0, na noite de sexta-feira (21) no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e alcançou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, o Peixe acompanha a partida entre Palmeiras e São Paulo, programada para o próximo sábado (22), para saber quem será o seu adversário na decisão da competição.

O jogo

A etapa inicial foi muito equilibrada, com a defesa das equipes se sobrepondo aos ataques. A primeira oportunidade clara foi do América-MG, aos 12 minutos, quando Adyson bateu para a defesa de Diógenes. Porém, o Santos foi mais eficiente e conseguiu abrir o placar três minutos depois. Após chute de Ed Carlos, o goleiro desviou parcialmente, a bola bateu no travessão e sobrou para Lucas Barbosa, que não perdoou.

O Peixe continuou mandando no confronto e, logo aos 9 minutos da etapa final, ampliou. Após cruzamento de Rwan Seco, o goleiro falhou novamente e a bola sobrou para Lucas Barbosa, que conferiu.

Aos 26 minutos o Santos deu números finais ao jogo, quando Weslley Patati dominou, avançou com liberdade e chutou forte para superar o goleiro Cássio.

(Agência Brasil)