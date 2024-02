Santos não decepciona MorumBis cheio, vence São Bernardo e ajuda São Paulo

O Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1 na manhã deste domingo (25), e não decepcionou o maior público do Campeonato Paulista até o momento -mais de 50 mil torcedores acompanharam a vitória do clube no Morumbis.

Quem agradeceu o resultado foi o dono da casa, o São Paulo. O São Bernardo é o segundo colocado do Grupo D, e está a frente do Tricolor do Morumbi na zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. A equipe de Thiago Carpini poderá voltar aos classificados se vencer o Guarani, hoje, às 18h (de Brasília), no Brinco de Ouro.

Os gols da partida foram marcados por Morelos e Willian Bigode pelo lado do Peixe, e João Paulo (contra) fez para os visitantes.

Com a vitória, o Peixe foi a 22 pontos e reassumiu a liderança geral do Paulistão — com um ponto a frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Bernô segue com 15, na vice-liderança do Grupo D, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo.

O time de Carille volta a campo só no próximo domingo (3), contra o Red Bull Bragantino, às 18h (de Brasília), no estádio Nabizão, em Bragança Paulista. Já o São Bernardo enfrenta o Olaria, pela primeira rodada da Copa do Brasil, na quarta-feira (28), às 15h30, no estádio Mourão Filho, no Rio de Janeiro.

Com informações da Folhapress, por FLAVIO LATIF