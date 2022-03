Santos enfrenta hoje o já classificado Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Santos entra em campo hoje (13), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, ainda em busca da classificação.

Terceiro colocado do grupo D, o Santos tem 10 pontos, um a menos do que o Santo André.

Além de lutar pela classificação, o time alvinegro briga para não cair. Atualmente, o Santos está empatado em número de pontos com a Ferroviária, com apenas dois pontos de vantagem para a Ponta Preta, que está na zona de rebaixamento.

No entanto, o Santos tem um jogo a menos que a Ponte Preta. A partida contra a Ferroviária foi suspensa e será disputada na próxima quarta-feira (15).

No confronto deste domingo, Vinicius Zanocelo deve voltar a ser titular. O meia de 21 anos não inicia uma partida desde 13 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, na Vila Belmiro, ainda com Fabio Carille.

Desde então, ele só entrou no segundo tempo de três partidas: São Paulo, Salgueiro e Fluminense-PI – duas com o auxiliar Marcelo Fernandes e uma com Fabián Bustos.

Diante do Fluminense, em Teresina, Zanocelo entrou na etapa final e foi decisivo. Ele substituiu Sandry no intervalo e melhorou o meio-campo. Quando Camacho foi expulso, o jovem marcou por dois.

“A leitura da partida me dizia que o Sandry não estava cômodo. Não gosto de falar pontualmente dos jogadores, mas eu acreditei que com Zanocelo melhoraríamos. Tínhamos o risco com Camacho [amarelado], mas nenhum dos dois é 5 de recuperação. Sandry pode jogar ali, é muito bom e vai melhorar, mas necessitávamos isso [um meio-campista defensivo]. Ficamos com 10 e conseguimos empatar o jogo”, falou Bustos.

A boa atuação credencia Vinicius Zanocelo a atuar desde o início no clássico. Ele deve formar o meio-campo com Sandry e Ricardo Goulart. Na defesa, Auro pode ser titular. No ataque, Marcos Guilherme briga por vaga com Lucas Braga ou Lucas Barbosa.

Zanocelo está no Santos desde junho de 2021 e tem 35 partidas disputadas. Ele está emprestado pela Ferroviária até 31 de maio de 2023. O valor de compra fixado é de 2 milhões de euros (R$ 11 mi).

Assim, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo, Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Guilherme (Lucas Braga ou Lucas Barbosa) e Marcos Leonardo.

O Palmeiras, já classificado, pode ter o seguinte time: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Kuscevic) e Piquerez; Danilo, Raphael Veiga e Zé Rafael; Dudu, Rony e Wesley (Atuesta).

O jogo será no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, ás 18h30 (de Brasília).

Com informações da Folhapress.