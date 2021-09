Santos confirma demissão do treinador Fernando Diniz

Fernando Diniz não é mais técnico do Santos. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá sobre sua saída, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco. Os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o Clube.

O Cuiabá derrotou o Santos por 2 a 1, sábado (4), na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com um gol no começo e outro no fim da partida, o time matogrossense manteve a boa fase na competição e aumentou a pressão sobre os paulistas e, especialmente, sobre o técnico Fernando Diniz.

Essa foi a quinta partida seguida sem vitória do Santos no Brasileirão, e a segunda derrota consecutiva. Antes de perder para o Cuiabá, a equipe de Fernando Diniz havia sido goleada pelo Flamengo por 4 a 0 em plena Vila Belmiro.