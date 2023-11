Santiago 2023: Paratletas de MS começam a chegar em Vila do Parapan

Sul-mato-grossenses do Futebol PC chegam no Chile, e do atletismo viajam nesta quarta

Paratletas do país começaram a ocupar a Vila Parapan-Americana na noite de domingo (12). Na segunda- -feira, desembarcaram em Santiago os primeiros sul- -mato-grossenses que integram a delegação brasileira que disputa os Jogos a partir de sexta-feira (17).

Junto com a equipe do futebol PC (paralisados cerebrais), quatro jogadores de Mato Grosso do Sul chegaram ao Chile. São eles: Heitor Camposano, Matheus de Souza, e os goleiros Moacir Fernando e Bruno Ayva.

A competição, que vai até o dia 26 deste mês, contará com 324 atletas em 17 modalidades. A viagem de competidores e competidoras do país é feita em grupos. Segundo o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), as primeiras seleções nacionais a entrarem na Vila foram de natação, tênis de mesa e basquete em cadeira de rodas. As três equipes são compostas por 133 integrantes no total – 38 da natação, 24 do basquete em cadeira de rodas e 26 do tênis de mesa.

O pessoal do futebol PC chegou segunda-feira, ao lado de paratletas do futebol de cegos, goalball, halterofilismo, tiro esportivo e rúgbi em cadeira de rodas.

Nesta quarta-feira (15), é esperada a viagem do grupo de atletismo. Nele estão os nomes mais conhecidos do paradesporto de Mato Grosso do Sul como os medalhista paralímpicos Yeltsin Jacques e Silvânia Costa de Oliveira. Entre os convocados, mais três nasceram no Estado: Fabrício Junior Ferreira (que tem participação em Paralimpíadas), Davi Wilker de Souza e Paulo Henrique Andrade dos Reis. A seleção ainda conta com Edelson Almeida, que vai de atleta-guia.

O último sul-mato-grossense com desembarque previsto em Santiago vem do badminton. Yuki Rodrigues tem viagem programada para sexta-feira (17), data da abertura dos Jogos Parapan- -Americanos.

Instalações e estrutura

De acordo com o Comitê Brasileiro, a delegação conta com dois prédios na Vila Parapan-Americana. Na primeira torre, são 13 andares, 92 apartamentos e 305 camas disponíveis aos atletas brasileiros. Já no segundo prédio, são oito andares, com 64 apartamentos e 224 camas.

A delegação brasileira ainda terá à disposição uma área de convivência externa, um espaço administrativo e outro para atendimento de saúde, além de um depósito.

Na última edição do Parapan, em Lima, no Peru, em 2019, o país entrou para história com recorde de conquistas. A delegação chegou à inédita marca de 308 medalhas, entre as quais 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. Nunca nenhum país alcançou tantas vitórias em uma única edição de Parapan.

Por –Luciano Shakihama.

