Sacramento Kings vence e abre 2 a 0 na série contra Golden State Warriors

O Sacramento Kings conquistou na noite de ontem (17), uma vitória e suada contra Golden State Warriors por 114 a 106. Com o resultado positivo, a equipe californiana abre 2 a 0 no confronto e dá um passo importante rumo a classificação para a próxima fase dos playoffs da NBA (National Basketball Association).

Os Kings iniciou o jogo de forma empolgante, levantando o público ao delírio com sequências de cestas de 3 pontos seguidos. Mas o momento marcante da partida, aconteceu no último quarto de jogo. Com pouco mais de sete minutos para o fim da partida, Draymond Green dá um pisão em Domantas Sabonis e acaba sendo expulso da partida após revisão da jogada pelos árbitros.

Aos juízes, Green tentou se defender, alegando que teve seu pé agarrado pelo lituano. Ele ainda afirmou aos árbitros que foi a segunda vez que isso acontece, mas nada foi modificado pela leitura do juiz. “Segunda vez em duas noites que seguram minha perna. Os árbitros não fazem nada. Eu não sou a pessoa mais flexível do mundo, e precisava apoiar meu pé em algum lugar”, disse Green em entrevista coletiva após o jogo.

Draymond Green stomps on Domantas Sabonis. He was hit with a flagrant 2 foul and ejected. pic.twitter.com/gYWvNO9lHR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 18, 2023

Já na visão do técnico Mike Brown, pede para a NBA tome medidas mais duras e acredita que Draymond seja suspenso. “Foi uma falta flagrante 2 com certeza. Agora será interessante ver a atitude da liga após revisar a jogada”, pontuou o treinador.

O lance da expulsão mudou o rumo da partida. Os Kings utilizaram o momento de instabilidade do Golden State para sacramentar a vitória. A equipe californiana ainda contou com a noite inspirada de dois de seus principais atletas. De’Aaron Fox e Domantas Sabonis.

Ambos ajudaram os Kings com 24 pontos enquanto Fox, contribuiu com mais nove assistências e quatro roubos de bola, e Sabonis pegou nove rebotes, sendo quatro deles ofensivo. Além dos dois, Malik Monk teve mais uma noite espetacular, vindo do banco e marcando 18 pontos para ajudar no triunfo.

Malik follows his shot and finds Kev for the thr33 💦



Apesar do resultado negativo, Stephen Curry continua sendo o principal jogador da equipe. Foram 28 pontos e seis assistências para o camisa 30 na partida. Com ele, Andrew Wiggins teve 22 pontos e Klay Thompson anotou mais 21 pontos.

Ambas equipes agora ganham dois dias de descanso e voltam a se enfrentar na próxima quita-feira (20). O jogo acontecerá em São Franscisco, casa dos Warriors, e será decisivo para decidir o rumo da série.

O jogo

Assim que a bola laranja subiu, o primeiro quarto foi uma partida digna de playoffs. Muitos erros de ambos os lados, mas ocorreu nesse meio tempo nove turnovers para cada equipe, 18 no total, o maior número em um primeiro quarto de uma partida de pós-temporada desde 2001. Os erros fizeram que ambas as equipes ficassem travadas no ritmo de jogo.

Já no segundo quarto, o clima mudou. Os erros diminuíram e o jogo ficou mais constante e empolgante para o público presente. As transições de jogo aconteceram e quem se deu melhor com o jogo intenso, foram os Kings. O nome da partida foi De’Aaron, que abriu vantagem após marcar 41 pontos nesse período. Com isso, Sacramento Kings terminou o primeiro tempo na frente com o placar marcando 58 a 52.

Segundo quarto com Draymond Green expulso.

Na volta do internado, o jogo se dividiu em dois momentos. No primeiro, os Kings foram superiores, mostrando intensidade, fazendo com que os Warriors, ficassem apavorados em quadra. Com pouco mais de três minutos para o fim do terceiro quarto, a vantagem no placar chegou a 14 pontos de diferença.

Após o susto, o Golden State encaixou uma parcial de 8 a 0 para fechar o quarto após um timeout de Steve Kerr. E o empurrão, acendeu o Golden State!

O último quarto do jogo foi eletrizante. Os Warriors eram melhores, e conseguiram diminuir a vantagem para 4 pontos, até a expulsão de Draymond Green. Logo após a confusão, o Warriors perdeu a concentração e reacendeu os Kings que abriu 10 a 2 quando a diferença era de apenas um ponto e mataram a partida. Placar final de 114 a 106 para Sacramento.

