Rojas desfalca Corinthians na Sul-Americana, mas deve jogar sábado

Rojas não jogará pelo Corinthians na Sul-Americana. Ele não foi regularizado em tempo no BID (Boletim Informativo Diário), na CBF. Entretanto, estará disponível para campeonatos brasileiros.

O Corinthians enviou a documentação de Rojas na última sexta-feira (7) à CBF, entretanto, o Racing ainda não deu retorno. Os argentinos não cumpriram o prazo de inscrição, previsto para esta segunda-feira (10), às 19h.

Por não estar regularizado, Rojas está fora do mata-mata da Sul-Americana. Ele não atuará nos jogos contra o Universitário, nesta terça-feira (11), às 21h30, na Neo Química Arena, e na próxima terça (18), em Lima, pelo jogo de volta.

O Corinthians, segundo apurou a reportagem, conta com o jogador para sábado, contra o América-MG, pela Copa do Brasil. Rojas também pode atuar normalmente pelo Campeonato Brasileiro.

O Racing tem até o dia 15 para enviar a documentação. A AFA (Associação de Futebol Argentino) é quem realiza o trâmite e troca informações com a CBF para validar a regularização do atleta. O Corinthians realizou o pedido no dia 01 deste mês, sendo assim, resta esperar. Acesse também: Justiça suspende a venda de complexo onde fica o Estádio Municipal Aral Moreira

Com informações da Folhapress, por LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E GABRIELA BRINO