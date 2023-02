Real Madrid tem desfalque confirmado antes do Mundial de Clubes

O Real Madrid não divulgou prazo oficial de recuperação para o problema no músculo semimembranáceo. Mendy se lesionou no primeiro tempo de Real Madrid e Atlético de Madrid, na última quinta-feira (26).

De acordo com o jornal Marca, o francês deve ficar fora da equipe de cinco a seis semanas. No primeiro jogo sem Mendy, Carlo Ancelotti improvisou Eduardo Camavinga na lateral-esquerda. Alaba, que atua normalmente como zagueiro mas se acostumou a jogar pelo lado no Bayern de Munique, também está lesionado.

No período estimado de recuperação de Mendy, o Real disputará jogos importantes. Terá o Mundial de Clubes, a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, e a ida da semifinal da Copa do Rei, contra o Barcelona.

Com informações da Folhapress