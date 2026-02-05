Quinta-feira tem rodada cheia no Brasileirão e Corinthians em campo pelo Paulistão

A quinta-feira (5) promete ser movimentada para os torcedores, com três jogos da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e um confronto válido pelo Campeonato Paulista, envolvendo o Corinthians. As partidas serão transmitidas por diferentes plataformas de TV aberta, fechada e streaming.

A programação do Brasileirão começa às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), com o duelo entre Bahia e Fluminense, que terá transmissão do Space e do Premiere. Na sequência, às 19h, o Vasco recebe a Chapecoense, em partida com exibição exclusiva pelo Prime Video.

Pelo Campeonato Paulista, o principal destaque do dia é o confronto entre Corinthians e Capivariano, às 19h30, pela 6ª rodada do estadual. O jogo será transmitido pela TNT e pela plataforma HBO Max.

Encerrando a agenda da noite, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba às 20h30, no Mineirão, em mais um compromisso da segunda rodada do Brasileirão, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Jogos de quinta-feira (5)

18h00 – Bahia x Fluminense — Space, Premiere

19h00 – Vasco x Chapecoense — Prime Video

19h30 – Corinthians x Capivariano — TNT, HBO Max

20h30 – Cruzeiro x Coritiba — SporTV, Premiere

Goleadas e viradas marcam a rodada de quarta-feira

A noite de quarta-feira (4) foi agitada no Brasileirão, com goleadas, viradas e empates em diferentes estádios do país. Na Arena Barueri, o Palmeiras construiu sua primeira vitória no campeonato ao golear o Vitória por 5 a 1. Murilo, Gustavo Gómez e Maurício marcaram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Dudu diminuiu para o time baiano, mas Allan e Ramón Sosa fecharam o placar para o Verdão.

Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Botafogo por 5 a 3 em uma partida de constantes mudanças no placar. Carlos Vinícius foi o destaque gremista ao marcar três vezes, enquanto Mateus Tetê e Edenílson completaram a vitória. Pelo lado carioca, Arthur Cabral e Danilo, que marcou duas vezes, balançaram as redes.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, no dia 15, enquanto o Vitória recebe o Flamengo na terça-feira (10). Grêmio e Botafogo também voltam a campo em compromissos válidos pelo campeonato nacional.

Bragantino vence Atlético-MG e assume liderança provisória

Em Bragança Paulista, o Bragantino derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a liderança provisória do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Gustavinho, aos 37 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time paulista chegou aos seis pontos, mantendo 100% de aproveitamento. Já o Atlético soma apenas um ponto na competição.

A rodada também foi marcada por empates. No Maracanã, Flamengo e Internacional ficaram no 1 a 1. Borré abriu o placar para o Inter ainda no primeiro tempo, e Arrascaeta empatou para o Flamengo em cobrança de pênalti. O resultado manteve a equipe carioca sem vencer e gerou protestos da torcida.

Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo empataram por 1 a 1 em clássico tenso. Zé Rafael marcou para o Santos, e Calleri garantiu o empate tricolor. O resultado prolongou o jejum de vitórias do Peixe na temporada.

Já no Mangueirão, em Belém, Remo e Mirassol empataram por 2 a 2. O time paraense chegou a abrir vantagem, mas sofreu o empate nos minutos finais. O jogo marcou o primeiro ponto do Remo em seu retorno à Série A após mais de 30 anos.

