Quinta-feira tem rodada cheia no Brasileirão e Corinthians em campo pelo Paulistão

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A quinta-feira (5) promete ser movimentada para os torcedores, com três jogos da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e um confronto válido pelo Campeonato Paulista, envolvendo o Corinthians. As partidas serão transmitidas por diferentes plataformas de TV aberta, fechada e streaming.

A programação do Brasileirão começa às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), com o duelo entre Bahia e Fluminense, que terá transmissão do Space e do Premiere. Na sequência, às 19h, o Vasco recebe a Chapecoense, em partida com exibição exclusiva pelo Prime Video.

Pelo Campeonato Paulista, o principal destaque do dia é o confronto entre Corinthians e Capivariano, às 19h30, pela 6ª rodada do estadual. O jogo será transmitido pela TNT e pela plataforma HBO Max.

Encerrando a agenda da noite, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba às 20h30, no Mineirão, em mais um compromisso da segunda rodada do Brasileirão, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Jogos de quinta-feira (5)

18h00 – Bahia x Fluminense — Space, Premiere

19h00 – Vasco x Chapecoense — Prime Video

19h30 – Corinthians x Capivariano — TNT, HBO Max

20h30 – Cruzeiro x Coritiba — SporTV, Premiere

Goleadas e viradas marcam a rodada de quarta-feira

A noite de quarta-feira (4) foi agitada no Brasileirão, com goleadas, viradas e empates em diferentes estádios do país. Na Arena Barueri, o Palmeiras construiu sua primeira vitória no campeonato ao golear o Vitória por 5 a 1. Murilo, Gustavo Gómez e Maurício marcaram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Dudu diminuiu para o time baiano, mas Allan e Ramón Sosa fecharam o placar para o Verdão.

Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Botafogo por 5 a 3 em uma partida de constantes mudanças no placar. Carlos Vinícius foi o destaque gremista ao marcar três vezes, enquanto Mateus Tetê e Edenílson completaram a vitória. Pelo lado carioca, Arthur Cabral e Danilo, que marcou duas vezes, balançaram as redes.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, no dia 15, enquanto o Vitória recebe o Flamengo na terça-feira (10). Grêmio e Botafogo também voltam a campo em compromissos válidos pelo campeonato nacional.

Bragantino vence Atlético-MG e assume liderança provisória

Em Bragança Paulista, o Bragantino derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a liderança provisória do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Gustavinho, aos 37 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time paulista chegou aos seis pontos, mantendo 100% de aproveitamento. Já o Atlético soma apenas um ponto na competição.

A rodada também foi marcada por empates. No Maracanã, Flamengo e Internacional ficaram no 1 a 1. Borré abriu o placar para o Inter ainda no primeiro tempo, e Arrascaeta empatou para o Flamengo em cobrança de pênalti. O resultado manteve a equipe carioca sem vencer e gerou protestos da torcida.

Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo empataram por 1 a 1 em clássico tenso. Zé Rafael marcou para o Santos, e Calleri garantiu o empate tricolor. O resultado prolongou o jejum de vitórias do Peixe na temporada.

Já no Mangueirão, em Belém, Remo e Mirassol empataram por 2 a 2. O time paraense chegou a abrir vantagem, mas sofreu o empate nos minutos finais. O jogo marcou o primeiro ponto do Remo em seu retorno à Série A após mais de 30 anos.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começa nesta quarta em Navegantes

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *