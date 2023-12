Presidente Lula recebe Ginástica do Brasil e homenageia medalhistas Pan-Americanos em Brasília

Na tarde da última terça-feira, dia 19 de dezembro, o Presidente da República, Luis Inacio Lula da Silva, recebeu com entusiasmo a delegação da Ginástica do Brasil em Brasília. O encontro contou com a presença destaque de diversos atletas olímpicos como; de Rebeca Andrade, representante da ginástica artística, a Seleção de Conjunto, os treinadores Camila Ferezin, Francisco Porath, Bruna Martins, o Vice-Presidente da União Pan-Americana de Ginástica (UPAG), Ricardo Resende, e o Diretor Esportivo da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta.

A cerimônia foi marcada por importantes presenças, incluindo o Presidente Lula, a Primeira-Dama Janja, o Ministro do Esporte André Fufuca, o Presidente da Caixa Carlos Fernandes e o Ministro Paulo Pimenta. Juntos, eles homenagearam atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, expressando votos de boa sorte para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Presidente destacou a relevância do Programa Bolsa Atleta, que permite aos esportistas brasileiros dedicarem-se integralmente ao esporte e conquistarem medalhas ao redor do mundo. Do desenvolvimento na base ao alto desempenho, o apoio do programa tem se mostrado eficaz na obtenção de resultados expressivos.

Reconhecimento

Deborah Medrado, integrante do Conjunto da Seleção Brasileira, expressou sua emoção ao representar a pátria e receber o reconhecimento, considerando o dia como uma verdadeira glória.

Henrique Motta, Diretor Esportivo da CBG, ressaltou o papel fundamental do esporte no desenvolvimento social e inclusão, destacando o suporte do Governo Federal que impulsiona desde a base até o mais alto nível de rendimento, incluindo os campeões olímpicos.

O nadador paralímpico Douglas Matera compartilhou sua experiência, destacando a diferença que o apoio do Programa Bolsa Atleta fez em sua carreira, permitindo-lhe alcançar melhores resultados. Rebeca Andrade, ginasta olímpica, expressou sua gratidão pela presença da equipe e reconheceu o impacto positivo do apoio recebido.

Nicole Pircio, também atleta do Conjunto de ginástica rítmica, manifestou sua alegria e honra pelo reconhecimento, enfatizando que as conquistas são fruto de muito trabalho e dedicação.

