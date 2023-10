Portuguesa marca retorno ao futebol profissional com vitória sobre São Gabriel pela Série B

A Portuguesa iniciou sua jornada na série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 com uma vitória convincente sobre o São Gabriel. O jogo, que marcou o início da competição de destaque no segundo semestre, terminou em 3×1 a favor da equipe mandante, com gols de Rafael Caldeira, Marcelinho e André Mascena. A partida aconteceu na manhã deste domingo (15) no Estádio André Borges, localizado em Coxim, a 253 km da capital do estado.

O primeiro gol da partida foi marcado por Rafael Caldeira, em um lance de bola parada, aos 37 minutos do primeiro tempo. Após várias chances de gol, Luan Rodrigues cobrou um escanteio, e o zagueiro cabeceou direto para o fundo das redes. O goleiro da Portuguesa, João Vitor, também teve destaque com defesas importantes.

Os outros dois gols ocorreram após o intervalo. Marcelinho aproveitou um cruzamento do Coruja para marcar aos 9 minutos, após deixar uma assistência passar. Mascena, aos 19 minutos, se destacou com um gol após driblar e “canetar” os adversários antes de balançar as redes.

O técnico da Portuguesa, Glauber Caldas, descreveu a estreia como positiva: “Foi uma boa estreia. Começamos um pouco nervosos, e o campo e o calor de quase 40 graus não ajudaram. No entanto, nos encontramos antes da metade do primeiro tempo e, a partir daí, jogamos com determinação. Poderíamos ter conquistado um placar ainda mais elástico.”

Com a equipe mais entrosada, a expectativa para o próximo jogo em Campo Grande, contra o Misto, é ainda maior. “Eu sei que eles podem jogar de forma consistente do início ao fim, e é isso que buscamos no próximo jogo,” afirmou o treinador.

A Portuguesa retornará aos gramados no dia 29, quando enfrentará o Misto de Três Lagoas. A partida está programada para ocorrer no Estádio Jacques da Luz, às 15 horas.

