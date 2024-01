Patinadores ucranianos se recusam a parabenizar campeões russos durante competição

No recente Grande Prêmio Júnior de Patinação Artística, realizado em Budapeste, no último sábado (23) um momento de tensão marcou a cerimônia de premiação de melhor programa na categoria junior. Atletas russos, Anastasia Metelkina e Luka Berulava, competindo pela Geórgia, foram ignorados pelos patinadores ucranianos Violetta Serova e Ivan Khobta.

A situação ocorreu durante a premiação, quando os russos a qual ficaram em primeiro lugar, tentaram abraçar e cumprimentar os ucranianos que conquistaram a segunda colocação, mas foram ignorados. A dupla ucraniana, composta por Serova e Khobta, optou por não parabenizar nem apertar as mãos da equipe georgiana Metelkina/Berulava.

O contexto político envolvendo Rússia e Ucrânia, bem como as tensões recentes, podem ter contribuído para esse momento de desentendimento no cenário esportivo. Metelkina e Berulava, que representam a Geórgia, possuem uma ligação estreita com a Rússia, uma vez que nasceram e continuam treinando no país com um treinador russo. Além disso, é possível que ainda mantenham cidadania russa. A decisão de não saudarem os atletas russos, é devido às invasões russas por todo o país da Ucrânia, e a ação foi uma forma de manifestação pacifica dos atletas, haja vista, que a atual política russa usa de seus atletas como propaganda para culminar os ataques ao território ucraniano.

Confira o momento durante a cerimônia de premiação:

Ukrainian pair Serova/Khobta refused to congratulate and shake hands with Georgian team Metelkina/Berulava at the Junior Grand Prix in Budapest.

Metelkina and Berulava compete for Georgia, but were born and continue to train in Russia with a Russian coach and possibly still… pic.twitter.com/rnmE4MKOjZ

— FS Gossips (@fs_gossips) September 24, 2023

