Paratleta Edwarda Dias realiza hoje palestra online

instagram da faculdade Estácio de Sá, responsável pela realização do evento. Com um currículo impecável a bronze da modalidade paraolímpica Vôlei Sentado, Edwarda Dias realiza uma palestra na noite de hoje (30). A transmissão será realizada às 19hs pelo, responsável pela realização do evento.

Edwarda de Oliveira Dias é atleta paraolímpica de vôlei sentado e, nos Jogos Paraolímpicos Tóquio 2020, ganhou medalha de bronze com a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado.

De acordo com a assessoria, em 2016, nos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro, Edwarda e a Seleção Brasileira conquistaram a primeira medalha paralímpica do Brasil na modalidade, o bronze.

Além disso, a atleta já conquistou duas medalhas de prata em Parapan-Americanos, nos anos de 2015 e 2019. “Temos muito a aprender com a Edwarda e é um prazer conseguirmos abrir a live para que todos os sul-mato-grossenses possam acompanhar. Nossos atletas são motivo de orgulho para todos os brasileiros”, afirma a diretora da Estácio Campo Grande, Danieli Biacio.

*Com informações Assessoria