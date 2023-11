Para quebrar preconceito com o esporte, estúdio de dança organiza evento de pole dance

Neste domingo (19), às 19h, acontecerá na Estação Cultural Teatro do Mundo em Campo Grande, a apresentação Gemini Celebration, um evento com apresentações de pole dance, tecido acrobático e lira circense. Caso queira participar do evento, a inscrição é R$ 20.

As apresentações tem o objetivo de mostrar ao público que o pole dance não é somente uma dança sensual, e sim um esporte que qualquer pessoa, seja homem ou mulher entre 11 até 60 anos, pode participar.

De acordo com a sócia-proprietária do Studio Gemini, Carolina Ayako Vieira Ishi, 40 anos, quer mostrar que o pole dance é muito mais do que uma dança sensual, e sim um esporte que vai além das barreiras do preconceito.

“Nosso objetivo é desmistificar a ideia que a maioria das pessoas tem das nossas atividades, queremos que cada vez mais pessoas conheçam nosso esporte para que ele seja reconhecido e respeitado como o pilates, o ballet, ginástica olímpica, etc”, diz.

Carolina explica que ao iniciar as aulas de pole dance, o aluno começa a entender os benefícios físicos e psicológicos do esporte, como o auto-amor, a superação e auto aceitação. O evento vai mostrar para a população campo-grandense que o esporte artístico requer dedicação e muito treino em diversos corpos, entre homens e mulheres.

O espetáculo terá 25 apresentações, além do pole dance, os atletas também farão uma mostra na lira circense e no tecido acrobático, este com uma aluna de 9 anos e uma de 60 anos, mostrando que o esporte é bem vindo em todas as idades.

A Estação Cultural Teatro do Mundo fica localizada na Rua Barão de Melgaço, 177, Centro.

O valor da entrada é R$20.

