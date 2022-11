Palmeirenses de MS comemoram 11º título de Campeonato Brasileiro

Na tarde desta quarta-feira (2), o Palmeiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro pela 11ª vez, após o Internacional perder para o América-MG no Independência, em Belo Horizonte. Dessa forma, torcedores de MS foram ao Allianz Arena, em São Paulo, comemorar e apreciar a grande conquista.

Nicolle Cabalero, Presidente do Consulado palmeirense, uma comunidade de torcedores que se reúnem para assistir aos jogos e organizar encontros, foi ao Allianz e pôde comemorar a conquista sob a atmosfera do estádio. A torcedora ressalta o ótimo clima

“Eu nunca vi o estádio tão cheio, clima muito bom, vibe muito boa, galera muito educada. Muito tranquilo para você entrar no estádio, sair do estádio. É uma sensação única. A festa que teve depois que acabou o jogo, então é uma paixão que não da nem para descrever”.

Após o título, houve também muita festa no Consulado, que fica localizado no bairro Rita Vieira. O espaço tem objetivo de reunir palmeirenses da mesma cidade ou região e criar uma ponte entre eles. Na noite de ontem, o espaço, recepcionaram muitos palestrinos que comemoraram o título.

Campanha histórica

Dono do melhor ataque (59 gols) e da defesa menos vazada (22), o Palmeiras é o primeiro na história do Brasileirão de pontos corridos a levantar o troféu com o menor números de derrotas na conta. Foram somente duas, ambas no Allianz Parque, para Ceará e Athletico-PR. A marca pertencia ao São Paulo de 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019, derrotados quatro vezes.

Também é inédita a série invicta como visitante, de modo que o Palmeiras festeja a taça como o único sem perder fora de casa na história. A campanha longe do Allianz Parque, até o momento, abarca 10 vitórias e sete empates em 17 jogos. Contando também os duelos em casa, são 19 partidas de invencibilidade no torneio que lidera desde a décima rodada, superando o seu antigo recorde na competição, atingido em 2016, de 20 rodadas seguidas na dianteira.

