Palmeiras x São Paulo: veja onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida o tricolor venceu por 1 a 0 e tem a vantagem mínima para hoje.

Ao Verdão, resta vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols de vantagem para avançar no tempo normal. O Palmeiras buscará reverter o placar negativo e recuperar seu bom desempenho. Nos últimos tempos, a equipe tem enfrentado um período de instabilidade, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. No último final de semana, mesmo com sua formação principal e jogando em casa, o time empatou em 1 a 1 contra o Flamengo pelo Brasileirão.

Onde assistir A partida ocorre no Estádio Allianz Parque e terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, exclusivamente para os assinantes do streaming. O confronto pode ser assistido pelo computador ou pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Prováveis escalações

Abel Ferreira retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão no jogo de ida, na semana passada e conta com retornos importantes. Zé Rafael e Rony serão titulares, depois de serem desfalques no Morumbi. Uma provável escalação tem Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo), Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino Raphael Veiga, Dudu, Endrick (Luis Guilherme) e Rony. Quem não joga é Artur, por já ter defendido outro time na competição.

Time provável: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Endrick) e Rony.

Por outro lado, Alan Franco e Pablo Maia devem ser desfalques. O zagueiro argentino permaneceu os últimos dias no Reffis, em tratamento para dores na perna direita. Já o volante está em Minas Gerais, após a morte do pai. O São Paulo deixou o jogador à vontade para decidir se joga nesta quinta-feira ou não. Time provável: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Méndez (Pablo Maia), Gabi Neves, Wellington Rato (Alisson) e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri Já o São Paulo deve ter os reforços de Calleri e Luciano, que ficaram fora do compromisso do fim de semana contra o Bragantino. Os dois atacantes, protagonistas do elenco, treinaram normalmente nos últimos dias e estão em ritmo de jogo, prontos para começarem o confronto desta quinta no Allianz Parque.