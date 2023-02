Palmeiras visita Mirassol em busca da liderança do grupo D do Paulistão

Mirassol e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. O estádio José Maria de Campos Maia será o palco do confronto, que seria no fim de semana, mas foi adiado por conta da final da Supercopa do Brasil, que o Verdão conquistou.

Como os titulares atuaram no último sábado na decisão da Supercopa do Brasil, devem ser poupados para entrarem em campo novamente no final de semana, no clássico contra o Santos, no Allianz Parque, também pelo Estadual.

O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo D, com oito pontos e um jogo a menos em relação ao Santo André, que lidera com dez. Na última rodada do torneio, venceu o Ituano por 3 a 1 fora de casa e com time reserva.

O Mirassol, por sua vez, está na terceira posição do Grupo B, com quatro somados. A diferença para o São Paulo, no topo da chave, é de quatro unidades.

O time conquistou sua primeira vitória no torneio na última rodada, quando bateu o São Bernardo por 4 a 1. Nos outros jogos, perdeu para o Santos por 2 a 1 e para a Inter de Limeira por 1 a 0, e empatou com o Botafogo-SP em 1 a 1.

Prováveis escalações

Ricardo Catalá deve manter a mesma escalação do jogo passado contra o São Bernardo. O atacante Luan, principal reforço da temporada, ainda busca a melhor condição física e pode pintar entre os relacionados pela primeira vez

Time provável: César; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho, Gabriel e Camilo; Negueba e Zé Roberto

A tendência é pela escalação de um time reserva contra o Mirassol. A exceção pode ser o goleiro Weverton, que pode ser o único considerado titular em campo.

Time provável: Weverton; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, Giovani (Rafael Navarro) e López

