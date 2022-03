O Allianz Parque viu na noite de ontem (17) a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians. O Verdão venceu o Timão por 2 a 1 na 6ª rodada do Paulistão. Invicto, o Alviverde chega a 29 pontos e segue líder com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista.

Embora o Palmeiras tenha começado a partida em ritmo intenso, desperdiçou algumas boas chances de gol, porém, aos 29 minutos do 1º tempo abriu o placar com um gol de pênalti confirmado pelo VAR. O Corinthians empatou aos 15 minutos do 2º tempo, mas menos de 10 minutos depois o Palmeiras buscou o desempate e marcou o 2º gol que foi decisivo para a vitória do Verdão.

FICHA TÉCNICA:

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Zé Rafael (PAL); Fagner, Gil, Lucas Piton, Luís Miguel (auxiliar) e Willian (COR)

Gols: Raphael Veiga, aos 28′ do 1º tempo (PAL); Róger Guedes, aos 15′ do 2º tempo (COR); Danilo, aos 23′ do 2º tempo (PAL)

Cartão vermelho: João Martins (assistente, PAL)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Jailson); Dudu (Verón), Rony (Wesley) e Gustavo Scarpa (Breno Lopes).

Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Mantuan), João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Giuliano), Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Adson), Willian e Róger Guedes.

Técnico: Vítor Pereira