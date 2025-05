Palmeiras vence Bolívar e mantém 100% na Libertadores; Inter e Flamengo também triunfam e seguem vivos na competição

A quinta rodada da fase de grupos da Libertadores foi positiva para os clubes brasileiros, com vitórias importantes de Palmeiras, Internacional e Flamengo na noite desta quinta-feira (15). Enquanto o Verdão confirmou a liderança do Grupo G com autoridade, o Colorado deu passo decisivo rumo à classificação no Grupo F, e o Rubro-Negro voltou a brigar pela vaga no Grupo C.

Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0 e garantiu, com uma rodada de antecedência, o primeiro lugar do Grupo G da Libertadores. O time comandado por Abel Ferreira chegou a 15 pontos, mantendo os 100% de aproveitamento na competição.

O Alviverde começou com ritmo intenso e resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Aos 6 minutos, Murilo abriu o placar de cabeça após cruzamento preciso de Piquerez. Pouco depois, aos 11, Facundo Torres aproveitou cruzamento rasteiro de Mauricio e ampliou.

Com a vantagem construída, o Palmeiras controlou a partida, cedeu a posse ao Bolívar, mas não correu riscos. Destaque para a atuação sólida da defesa, especialmente de Bruno Fuchs. No segundo tempo, o Verdão ainda teve um gol anulado de Torres por impedimento. O Bolívar também balançou as redes, mas o gol de Romero foi invalidado.

Eliminado, o time boliviano soma apenas 3 pontos e não tem mais chances de classificação. O Palmeiras volta a campo no domingo (18), contra o Bragantino, pelo Brasileirão.

Também na noite de quinta-feira, o Internacional bateu o Nacional por 2 a 0, em Montevidéu, e assumiu o segundo lugar do Grupo F com 8 pontos. Já o time uruguaio, com apenas 4 pontos, ficou na lanterna da chave.

O primeiro tempo foi truncado, com poucas chances, mas o Inter soube aproveitar a melhor oportunidade. Aos 43 minutos, Ricardo Mathias finalizou firme após jogada de Braian Aguirre e colocou o Colorado em vantagem.

Na segunda etapa, o Nacional aumentou a pressão, mas parou na trave e na bem postada defesa colorada. Nos acréscimos, em contra-ataque mortal, Braian Aguirre selou a vitória com o gol que confirmou o resultado.

O Inter fecha a fase de grupos no dia 28 de maio, contra o Bahia, no Beira-Rio, em confronto direto pela vaga às oitavas.

No Maracanã, o Flamengo venceu a LDU por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do Grupo C, ultrapassando o time equatoriano no saldo de gols. Agora, o Rubro-Negro depende apenas de si para avançar.

Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, Léo Ortiz abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Luiz Araújo. O segundo gol saiu no início da etapa final, também com Luiz Araújo, que aproveitou rebote do goleiro Allala após cruzamento de Alex Sandro.

O time de Filipe Luís controlou a posse e segurou o resultado, mesmo com a queda de ritmo no fim. A defesa, bem posicionada, garantiu o zero no placar adversário.

Na última rodada, o Flamengo recebe o lanterna Deportivo Táchira, no Maracanã, também no dia 28 de maio, enquanto a LDU encara o líder Central Córdoba. Os dois jogos acontecem às 20h30 (horário de MS).

Classificação atualizada dos grupos

Grupo G: Palmeiras (15 pts), Bolívar (3 pts – eliminado)

Grupo F: Atlético Nacional (9 pts), Internacional (8 pts), Nacional-URU (4 pts)

Grupo C: Central Córdoba (10 pts), Flamengo (7 pts), LDU (7 pts), Táchira (1 pt)

As definições dos classificados serão decididas na última rodada, marcada para 28 de maio.

