Palmeiras terá ‘mês da morte’ com decisão na Libertadores e série de clássicos

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores complicou ainda mais o mês de agosto do Palmeiras. Além do Botafogo, o time de Abel Ferreira terá pela frente o mata-mata da Copa do Brasil e uma sequência de clássicos pelo Campeonato Brasileiro.

Palmeiras reencontrará o Botafogo após “virada” no Brasileirão e polêmicas entre Leila Pereira e John Textor. Entre os dois confrontos pela Libertadores, o Alviverde receberá o São Paulo no Allianz Parque. O clássico será válido pelo returno do Campeonato Brasileiro.

O time de Abel Ferreira ainda terá pela frente o Flamengo, o Internacional e o Athletico, todos fora de casa. Por outro lado, o time receberá o Cuiabá, que ainda não pontuou no Brasileiro.

E as oitavas de final Copa do Brasil podem complicar ainda mais a maratona alviverde em agosto. Os confrontos serão definidos por sorteio, que ainda não tão data para acontecer, e o Palmeiras poderá enfrentar qualquer um dos classificados.

O ‘agosto da morte’ do Palmeiras

31/07 – ida das oitavas de final da Copa do Brasil*

3/8 – Internacional x Palmeiras (Brasileirão)

7/8 – volta das oitavas de final da Copa do Brasil*

10/8 – Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

14/8 – Botafogo x Palmeiras (Libertadores)*

17/8 – Palmeiras x São Paulo (Brasileirão)

21/8 – Palmeiras x Botafogo (Libertadores)*

24/8 – Palmeiras x Cuiabá (Brasileirão)

31/8 – Athletico x Palmeiras (Brasileirão)

* datas ainda não confirmadas

CAMINHO COMPLICADO NA LIBERTADORES

O Alviverde pode encarar apenas brasileiros até uma eventual final. São Paulo, Flamengo estão do mesmo lado da chave, que ainda pode contar com o Grêmio. O Tricolor ainda disputa dois jogos pelo Grupo C.

O Palmeiras, porém, decidiria os confrontos em casa. O clube paulista teve a terceira melhor campanha da fase de grupos, com 14 pontos, atrás somente de River Plate e Atlético-MG, que estão do outro lado da chave.

Caso chegue à decisão, Palmeiras pode ter pela frente Atlético-MG, Fluminense e até River Plate (ARG). A final será em Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de novembro.

ATÉ LÁ, ABEL TERÁ REFORÇOS E REFORMULAÇÃO

Palmeiras terá elenco quase completo e chegada de Felipe Anderson. Os jogadores convocados para a Copa América já terão retornado, e Felipe Anderson já terá cerca de um mês no novo clube. Bruno Rodrigues, com uma lesão séria no joelho, é o único desfalque certo e ainda sem previsão de volta.

Dudu também deverá estar de volta. O atacante está em fase final de recuperação e deve entrar em campo ainda em junho.

A expectativa é que o português tenha encerrado a “reformulação” no elenco. Abel pretende aproveitar as baixas pela Copa América para testar jogadores com menos rodagem e também alguns jovens da base.

Com informações da Folhapress, por CAROLINA ALBERTI

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram