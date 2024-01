Palmeiras sofre gol no último minuto e estreia com empate no Paulista

Campeão paulista nas últimas duas edições do torneio, o Palmeiras estreou este ano com um empate diante do Novorizontino, neste domingo (21), por 1 a 1, em Novo Horizonte. Os gols foram anotados por Raphael Veiga e Willian Farias.

A equipe de Abel Ferreira não fez uma boa apresentação como um todo e foi bem pressionada pela do interior, que quase subiu para a Série A do Brasileiro no ano passado.

Sem conseguir produzir muito, o time alviverde viu seu adversário ameaçar o gol de Weverton desde o início. Wagninho, por exemplo, teve duas chances. Uma aos 16, quando completou cruzamento da esquerda, para fora, e uma aos 29, quando, de cabeça, ameaçou o gol após cobrança de falta.

O Novorizontino chegou a abrir o placar, aos 38. A equipe recuperou a bola na intermediária e Geovane chutou de longe. Weverton deu rebote e Neto Pessoa marcou, mas o gol foi anulado após consulta ao VAR, que viu falta em Zé Rafael no início da jogada.

A tônica se manteve no início do segundo tempo. Wagninho acertou a trave logo aos 2 minutos. Pouco depois, Chico obrigou Weverton a fazer bela defesa.

Mas quem abriu o placar foi o Palmeiras, aos 16 minutos. Marcos Rocha cruzou da direita e Raphael Veiga cabeceou forte para marcar.

O Novorizontino sentiu o gol e não conseguiu mais se impor e; assim, o Palmeiras tentou administrar a partida, ainda que também não tenha produzido o suficiente para chegar ao segundo gol.

Mas a equipe do interior teve seu desempenho na partida recompensado na última bola do jogo. Jenison cruzou da esquerda e Willian Farias, de primeira, chutou rasteiro para empatar.

Com o resultado, o Palmeiras é o segundo colocado do Grupo B, com um ponto. O Água Santa, líder, tem três. Também estão na chave Ponte Preta e Guarani. As equipes de um mesmo grupo não se enfrentam na fórmula de disputa do Paulista. Ao final, as duas mais bem colocadas de cada uma das chaves avançam às quartas de final, onde, aí sim, jogam entre si.

O Novorizontino está no Grupo D, o mesmo do São Paulo, que venceu o Santo André neste sábado (20) por 3 a 1. Com um ponto, está em terceiro, atrás da equipe da capital e do São Bernardo, que também ganhou na estreia.

A equipe de Abel Ferreira volta a campo na quarta (24), às 21h35, quando recebe a Inter de Limeira no Allianz Parque. O Novorizontino joga contra o Santo André, fora de casa, no dia seguinte, às 21h.

Com informações da Folhapress

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram