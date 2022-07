Palmeiras entra em campo com cães para incentivar adoção

Os jogadores do Palmeiras entraram em campo carregando cachorros durante o jogo contra o Internacional, neste domingo (24). A ação foi uma parceria com a Warner Bros e a Mars, detentora da marca Pedigree, para incentivas a adoção de animais. Os bichinhos estão disponíveis para serem acolhidos na ONG Bichos do Gueto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

“A Sociedade Esportiva Palmeiras é mais do que um clube de futebol; é uma organização geradora de impacto positivo para toda a sociedade. Com essa iniciativa, queremos chamar a atenção dos nossos torcedores e do público em geral sobre o problema do abandono de animais”, declarou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Além de divulgar o projeto que existe desde 1990, na intenção de ajudar animais abandonados, a casa palestrina também recebeu os personagens principais do filme DC Liga dos Superpets, que estará em cartaz em todos os cinemas do Brasil a partir do dia 28 de julho.

“Lutamos diariamente para que todo cachorro encontre um lar feliz. Essa ação é um passo importante nessa trajetória, pois acreditamos que, para atingir esse objetivo, precisamos criar um verdadeiro movimento e aumentar a visibilidade sobre a realidade dos animais que vivem nos abrigos e nas ruas”, contou Eduardo Lima, diretor de marketing da Mars.

A ação do verdão foi bastante elogiada pelos torcedores, que também não tiveram do que se queixar quando o time entrou em campo, já que ele saiu do estádio levando os três pontos da rodada após a vitória por 2×1 em cima do colorado.

