Palmeiras empata com Fortaleza e perde vantagem na liderança

O Palmeiras empatou com o Fortaleza, na tarde deste domingo (10), na Arena Castelão. Com problemas no desempenho, o time paulista não impôs seu jogo e teve dificuldades durante a partida. Com o empate, o time se manteve na liderança, porém viu os adversários encostarem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Após a queda de energia, a arbitragem optou por encerrar o confronto no Castelão. Fim de jogo: Fortaleza 0x0 Palmeiras.#AvantiPalestra #FORxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/gBMDs3lWPu — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2022

Mesmo ainda sendo o time a ser batido, o Palmeiras de Abel Ferreira não sabe o que é vencer há três rodadas no Brasileirão. Neste período, foram dois empates e uma derrota.

Até a 13ª rodada, o Verdão tinha três pontos de vantagem para o vice-líder e sete para o primeiro time fora do G-4. Mas veio a sequência contra Avaí, Athletico-PR e Fortaleza, que agora deixa o Verdão com um ponto de frente para o segundo colocado, o rival Corinthians, e três para o quinto, o Athletico-PR.

Como foi o jogo

Assim como na maioria dos jogos em Fortaleza, a festa da torcida era o combustível da equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda. O time tricolor começou apertando o Palmeiras e até abriu o placar, mas o lance foi anulado pelo VAR após toque de mão na origem da jogada.

Nos primeiros minutos o Fortaleza pressionou e Palmeiras e criou algumas oportunidades. A situação só foi mudar quando o Verdão conseguiu manter a posse de bola, mesmo que sob o péssimo gramado do Castelão.

O Palmeiras forçava a maioria das jogadas por dentro, com a bola no chão, mas com o campo irregular foram muitos erros de passes e escorregões que atrapalhavam na tomada de decisão. Gustavo Scarpa, por exemplo, errou 18 passes (acertou 28).

Por conta do desgaste pelo clima abafado e pensando, também, na gestão de energia pelo calendário, Abel Ferreira fez trocas, e o Verdão ao longo do segundo tempo começou a encontrar mais espaços. Breno Lopes teve a bola do jogo, mas finalizou em cima de Fernando Miguel.

Aos 44 minutos da segunda etapa, aconteceu algo inusitado. O estádio sofreu uma queda de energia que deixou todo a região sem luz. Como não havia previsão para volta e o jogo já estava no apagar das luzes (literalmente), o árbitro encerrou a partida. Final de jogo 0 a 0.

Situação do Palmeiras

Após o jogo, o sentimento era de que o resultado que não chega a ser ruim, afinal o Fortaleza, mesmo sendo lanterna, é uma equipe forte em sua casa, mas o desempenho não foi bom, em meio a um cenário que dificultou, também.

Já o cenário n Libertadores é bem diferente dos últimos jogos do brasileirão. No mesmo período em que os resultados não vieram no nacional, o Alviverde encarou o Cerro Porteño-PAR e venceu os duelos de ida e volta das oitavas, ambos com goleadas. Primeiro, 3 a 0 fora de casa. No Allianz, 5 a 0 e classificação para as quartas de final confirmada.

Próximos jogos

O Palmeiras tem um duelo decisivo na próxima quinta-feira, às 20hrs (horário de Brasília), contra o São Paulo, em partida valida pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O tricolor paulista tem a vantagem de 1 gol.

Já o Fortaleza também joga o mata-mata da Copa do Brasil. O clube encara seu rival, Ceará, no jogo de volta da competição. A primeira partida terminou 2 a 0 para o tricolor, o que da uma certa tranquilidade ao time para conquistar a classificação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.