Palmeiras e Athletico se enfrentam por vaga na final da Libertadores; confira prováveis escalações

Palmeiras e Athletico se enfrentam hoje (6), às 21h30 (Brasília), em duelo decisivo pela Libertadores. A partida é o jogo de volta da semi-final. No primeiro confronto, o Furacão venceu por 1 a 0. Agora, no Allianz Parque, o time tem que segurar o atual bi-campeão da América.

Para o clube paulista avançar para a grande final ele deve ganhar por dois gols ou mais. Em caso de vitória por um gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis.

O Palmeiras é o rei da América nos últimos anos. Com um retrospecto fantástico, o clube sonha em vencer pela quarta vez a Libertadores e emplacar a terceira seguida, algo inédito no futebol brasileiro. Vencedor de cinco títulos pelo Verdão (duas Libertadores, um Paulista, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana), Abel Ferreira tem se mostrado um especialista em mata-matas.

Por outro lado, temos o Athletico do lendário Felipão. Treinador que talvez seja o maior da história do Verdão. O clube, que vem sendo protagonista nas competições dos últimos anos, sonha em disputar mais uma final de Libertadores e se consolidar como um gigante do futebol brasileiro.

Prováveis escalações para Palmeiras x Athletico

Palmeiras

O Palmeiras poupou os seus titulares no empate contra o Bragantino no último sábado, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Verdão na liderança isolada da competição, com os mesmos sete pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo.

Para a partida desta noite, o técnico Abel Ferreira contará com o retorno do meia-atacante Gustavo Scarpa, que cumpriu suspensão na Arena da Baixada. O volante Danilo segue suspenso. A grande expectativa é pelo retorno ou não do meia Raphael Veiga, que deixou o segundo tempo do jogo em Curitiba com uma entorse no tornozelo. O jogador fez tratamento intensivo nos últimos dias para ficar à disposição.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Bruno Tabata (Raphael Veiga ou López); Gustavo Scarpa, Dudu e Rony

Athletico

O Furacão tem duas baixas para o confronto desta noite. O técnico Luiz Felipe Scolari e o volante Hugo Moura foram expulsos na ida. O auxiliar e fiel escudeiro Paulo Turra comanda o time rubro-negro na beira do gramado, enquanto Erick é o substituto natural no meio-campo.

Time provável: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque.

