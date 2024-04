Palmeiras conquista tricampeonato paulista em vitória sobre o Santos

No fim da tarde de domingo (7), o Palmeiras escreveu mais um capítulo em sua história ao garantir o terceiro título consecutivo do Campeonato Paulista de Futebol. Em uma partida emocionante disputada no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), o Verdão superou o Santos por 2 a 0, consolidando sua supremacia no cenário estadual.

A partida começou com um cenário desafiador para o Palmeiras, após o Santos vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro. Mas a determinação palmeirense foi evidente desde o início. O meia-atacante Raphael Veiga foi o protagonista ao igualar o placar agregado com uma cobrança certeira de pênalti, originada por uma queda de Endrick na área. Apesar do esforço do goleiro João Paulo, Veiga não desperdiçou a oportunidade e levou a torcida alviverde à euforia.

O momento de glória se ampliou na segunda etapa, quando o jovem Aníbal Moreno entrou para a história ao ampliar a vantagem do Palmeiras. Após um cruzamento preciso de Piquerez, a bola encontrou o caminho certo nos pés de Moreno, que finalizou com maestria, sem chances para a defesa do goleiro santista.

O jogo seguiu com o Santos tentando reverter o placar. No entanto, a pressão santista abriu espaços para o Palmeiras explorar os contra-ataques, como demonstrado em uma oportunidade quase convertida por Mayke, cujo chute foi defendido por João Paulo.

Nos acréscimos, o Santos teve sua última tentativa em um cabeceio para fora de Gil, mas já era tarde para uma reação. O apito final ecoou pelo Allianz Parque, confirmando a conquista do Palmeiras e a festa estourou entre jogadores e torcedores.

Com o resultado, o Alviverde alcançou seu 26º título estadual na história. Além disso, o técnico Abel Ferreira alcançou sua décima conquista à frente da equipe, demonstrando sua capacidade em liderar o clube rumo ao sucesso.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para a Copa Libertadores da América de 2024, onde enfrentará o Liverpool, do Uruguai, na próxima quinta-feira (11). Enquanto isso, o Santos se prepara para estrear na Série B contra o Paysandu, em um confronto que promete ser desafiador para o time da Vila Belmiro.

Com informações da Agência Brasil.

