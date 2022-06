Palmeiras anuncia compra do centroavante argentino José Manuel López

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (16) a contratação do centroavante argentino José Manuel López, 21, que estava no Lanús (ARG), onde foi revelado. A postagem anunciando a contratação teve como trilha sonora o tango “Por una Cabeza”, eternizado por Carlos Gardel. O clipe destaca os gols de cabeça do centroavante.

O jogador assinou com o Alviverde até julho de 2026, que adquiriu 70% dos seus direitos econômicos. “Flaco” (Magro) López é o segundo centroavante anunciado pelo clube em menos de um mês. O uruguaio Miguel Merentiel, 26, já até treina com o grupo na Academia de Futebol.

Com a contratação de López, a tendência é o Palmeiras encerrar a procura por jogadores para o setor, já que agora dispõe de três centroavantes com características diferentes, como sempre foi o desejo de Abel Ferreira.

Rafael Navarro, que completa o trio é o homem de área, com menos mobilidade. Merentiel é o atacante veloz, para explorar espaços em profundidade. E López é forte e especialista no cabeceio.

Assim como Miguel Merentiel, Fláco López era um desejo de Marcelo Gallardo, técnico do River Plate (ARG). O River procura um substituto para Julian Alvarez, 22, negociado com o campeão inglês Manchester City (ING).

Contudo, é possível que Alvarez acabe não atuando pelo City, que contratou o badalado norueguês Erlin Haaland, ex-Borussia Dortmund (ALE), que também é centroavante.

Com informações da Folhapress