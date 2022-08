Palmeiras anuncia a contratação do meia Bruno Tabata

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (8), oficialmente, a contratação do meia Bruno Tabata, 25, que estava no Sporting (POR). O meia foi revelado pelo Atlético-MG, mas saiu do Brasil aos 18 anos, antes mesmo de jogar pelos profissionais do Galo.

O negócio foi fechado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,5 milhões), e o atleta aceitou um contrato até 2026. “Foi um conjunto de motivos que me fez vir para o Palmeiras”, disse ele, ao site oficial do clube.

“Quando eu soube do interesse, eu já comuniquei ao Sporting que era a minha vontade vir para cá. Foram longos dias de negociação. Eu sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo”, disse.

“[O que me convenceu] foi a estrutura, o fato de o clube brigar sempre por títulos, foi o mister Abel, que teve uma parte muito importante nisso tudo, enfim, foi um conjunto de coisas. Além de tudo, o Palmeiras é um clube gigante com uma história incrível”, completou.

Antes de chegar ao Sporting, Tabata estava no Portimonense. Sua contratação não foi um projeto recente de Abel Ferreira. O treinador já o observava desde 2020, quando ainda estava no PAOK (GRE).

Tabata chega ao Palmeiras com contrato até 2026 para substituir Gustavo Scarpa, que deixará o clube no fim do ano, rumo ao Nottingham Forest (ING).

Com informações da Folhapress