Com gols de Dudu e Flaco López, Palmeiras bate o Vozão e dispara na liderança

Com gols de Dudu e José Manuel López, o Palmeiras venceu mais uma no Brasileirão na tarde de ontem (30) e disparou na liderança do campeonato. O Palestra bateu o Ceará por 2 a 1, no estádio do Castelão, pela 20º rodada da competição. O Verdão subiu na tabela para 42 pontos e se manteve com boa vantagem na liderança. Já o Vozão se complicou no campeonato e estacionou na 13º colocação com 24 pontos.

O jogo teve diversas reclamações por conta de erros de arbitragem. A partida começou com o Ceará indo para cima do Palmeiras, finalizando duas vezes em cinco minutos. Dudu respondeu em seguida, mas sem perigo ao gol da equipe cearense.

Aos 23 minutos, o time de Abel Ferreira se encontrou na partida, e começou a comandar o ritmo de jogo com Dudu, Flaco López, Scarpa e Veiga mostrando muita diversidade no ataque palmeirense. O gol saiu aos 30 minutos, quando Scarpa bateu de fora da área, João Ricardo deu rebote e Dudu marcou. 1 a 0 Verdão.

Neste momento, o Palmeiras mandava na partida, desperdiçando diversas chances de gols. O time da casa, abalado, abria espaço e aos 45 minutos, Scarpa encontrou José López no ataque, que dominou a bola e chutou na saída de João Ricardo, ampliando o placar para 2 a 0.

No fim da primeira etapa, o Ceará tentou descontar e reclamou muito de pênalti do Gomez em cima do Mendoza, onde a arbitragem entendeu lance normal e nem o VAR foi acionado, levando a comissão técnica do Vozão a loucura.

Novamente problemas de arbitragem.

O segundo tempo iniciou com o Vozão novamente ao ataque, mostrando muita coragem, o time cearense foi para cima na tentativa do gol. Mas aos 4 minutos, Richarlyson derrubou Dudu em situação clara de gol e o juiz Anderson Daronco, com ajuda do VAR, expulsou o volante. Com um jogador a mais, o Palmeiras controlou o jogo e quase ampliou o placar com Scarpa, que acertou o travessão de João Ricardo.

Com o jogo bem controlado pela equipe palmeirense, Anderson Daronco viu um pênalti inexistente de Danilo em Vina. Na cobrança, Mendoza, converteu a cobrança e diminuiu o placar.

A equipe cearense foi para cima pressionar, mas não conseguiu o empate. O jogo terminou em 2 a 1 para o Palmeiras que abriu vantagem na liderança do campeonato.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelas quartas de finais da Copa Libertadores da América. Já o Ceará no mesmo dia, enfrenta o São Paulo pela Copa Sul-Americana.

