Pablo assina rescisão e não é mais jogador do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube publicou a rescisão do contrato – que iria até 2023 com atacante Pablo na tarde desta sexta-feira (28). A quebra de contrato foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Segundo Lance!, as conversas para acertar a rescisão se arrastavam desde a última semana, já que o atacante gostaria de receber os valores devidos pelo São Paulo. Sem clima para continuar no clube e muito criticado pela torcida por conta dos gols perdidos, Pablo deixa o Tricolor com 121 jogos, 32 gols e 11 assistências.

Além da rescisão, o São Paulo ficará com 30% dos direitos econômicos do jogador, que deve ir para o Athletico-PR. O Tricolor ainda pagará valores em atraso, cerca de R$ 2,5 milhões, de forma parcelada.