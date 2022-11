Operário volta à Copa do Brasil em 2023

O Operário é um dos 80 clubes que disputarão em 2023 a Copa do Brasil desde a primeira fase. começa em fevereiro de 2023 e o Galo aguarda o sorteio feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber quem enfrenta na primeira fase. A competição, disputada em confrontos eliminatórios diretos e vaga vale ao clube, se considerados valores deste ano, aproximadamente R$ 620 mil de cota e, se avançar, mais R$ 750 mil.

Para o definir os confrontos, os times são divididos em oito potes de acordo com a posição no Ranking Nacional de Clubes da CBF e, fora de competições nacionais desde 2019, o time campo-grandense deve estar no Pote G ou 7. Conforme prevê o regulamento, o confronto único acontece com mando do clube com menor pontuação no RNC, ou seja, Operário espera ter o Estádio Morenão liberado para a partida, porém com a obrigação de vitória, já que o empate favorece o time visitante. Na segunda fase, também em jogo único, o mando é decidido em sorteio.

Assim e, baseado na classificação atual do RNC, é possível projetar possíveis adversários do Galo, possivelmente uma equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O sorteio será feito entre clubes que vão estar no Pote C ou 3, composto provavelmente por Sampaio Corrêa-MA, Guarani-SP, Operário-PR, Londrina-PR, Náutico-PE, Tombense-MG, Criciúma-SC, Brasil-RS e Brusque-SC, todos que disputaram a Segundona. Além desses, está na lista o Remo-PA, time da Série C.