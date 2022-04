Operário segue em busca do titulo em jogo contra o Costa Rica

O Operário segue em busca do título de campeão estadual e tem partida decisiva marcada para amanhã (14) contra o terceiro colocado da tabela, o CREC ( Costa Rica EC). O time de Campo Grande venceu a última rodada por 1 a 0, em disputa com o Naviraiense e assumiu a ponta da tabela, com 15 pontos.

Operário e Naviraiense mantem uma rivalidade a mais de dois ano e o próximo jogo promete render espetáculo para os torcedores. O jogo acontece em Costa Rica, no estádio Laerte Paes Coelho, à partir das 19h.

Também pela 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Naviraiense joga com o Serc às 15h na Toca do Pica Pau. Naviraiense e Costa Rica seguem com o mesmo saldo de pontos na tabela. Serc e Dourados se mantem nas últimas colocações.