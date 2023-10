Operário se prepara para o último jogo da Série D neste sábado em Sidrolândia

O Operário Futebol Clube volta a campo para jogar sua última partida do campeonato brasileiro da Série D em Sidrolândia no estádio Sotero Zárate, neste próximo sábado, às 17h. O Galo irá enfrentar a Ferroviária de Araraquara valendo pela 14ª rodada.

Os comandados do técnico Leocir Dall`Astra se preparam nos treinamentos nesta semana com foco na busca da segunda vitória na competição deste ano de 2023 e voltar a pontuar na tabela. A diretoria do Operário informou que os ingressos serão vendidos somente no estádio em Sidrolândia no dia do jogo.

O preço continua o mesmo, o valor de R$ 20, com meia entrada para estudantes devidamente identificados por R$ 10.

Crianças até dez anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam. No sábado, às bilheterias do Sotero Zárate abrem às 15h, os torcedores poderão pagar somente via PIX ou em dinheiro os ingressos.

Promoção de ingressos aos torcedores

R$ 15,00 Vestido com a Camisa Oficial do Operário FC

R$ 15,00 Vestido com a Camisa das torcidas organizadas

