Operário enfrenta o Aquidauanense em jogo amistoso neste sábado

Neste final de semana, estádio do Noroeste, em Aquidauana, o Operário Futebol Clube enfrenta o time da casa em jogo amistoso. A partida será às 15h, e servirá como preparativo para estreia de ambos os clubes no Campeonato Estadual, que já começa no próximo final de semana.

O Azulão está no grupo B e estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense contra o, Dourados, no estádio do Douradão. Já o Galo da Capital, atual campeão da competição, vai até Coxim, onde enfrenta no estádio André Borges o time da casa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.