Operário abre mata-mata em casa

Time feminino pega o Galvez-AC em busca da vantagem nas oitavas de final

O Operário estreia neste domingo (18), às 15h, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. O time sul-mato-grossense recebe o Galvez, do Acre, líder invicto do grupo A1, no Estádio Jacques da Luz, no primeiro confronto do mata-mata. A partida marca mais um capítulo inédito da campanha histórica do Galo, que também se prepara para estrear na Copa do Brasil, prevista para o fim deste mês.

A equipe comandada por César Fuscão garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo A2, após vencer o Cresspom-DF por 1 a 0 fora de casa, no último fim de semana. Antes, havia estreado com triunfo por 5 a 4 sobre o Operário-MT e foi derrotado por 2 a 0 pelo líder Vila Nova-GO na segunda rodada.

Agora, a missão é abrir vantagem em casa para levar tranquilidade ao confronto de volta, no Acre. O técnico destaca a importância do desempenho coletivo e da consistência da equipe nas últimas rodadas. “A equipe está se encaixando bem durante o campeonato. Fizemos uma bela vitória contra o Cresspom, mesmo com placar magro. Agora é outro sistema, dois jogos, um passo. É como um novo campeonato pela frente”, afirma.

Ele também ressalta o impacto positivo de atuar em casa no primeiro duelo. “O fator casa é importante, claro. A gente precisa aproveitar isso e buscar o resultado. Precisamos fazer um bom jogo aqui dentro para irmos ao Acre com tranquilidade, mas sem relaxar”.

A centroavante Aíssa, que marcou o gol da vitória na rodada final da fase de grupos, garante que o time segue confiante e concentrado. “A expectativa é muito alta. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, nunca é fácil. Mas vamos correr até o final para fazer o resultado nesse primeiro jogo”.

Já a volante Tháfila Alves, campeã do estadual com o Galo em 2024, que retornou ao clube na última semana, após passagem pelo Ceará, ressalta o ambiente positivo e o foco da equipe. “Estamos muito focadas no objetivo. Muito felizes por essa classificação inédita. É um momento histórico para o time feminino do Operário. Agora é manter a concentração, aqui e lá, para seguir em frente e continuar fazendo mais história ainda”.

Estreia na Copa do Brasil

A agenda do Galo inclui também a disputa da Copa do Brasil Feminina, que volta ao calendário nacional em 2025 após oito anos. O Operário estreia no dia 28 de maio, às 14h, contra o Mixto, atual bicampeão estadual paraibano, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. A primeira fase será disputada em jogo único, e em caso de empate a classificação será decidida nos pênaltis.

Fuscão já prepara o elenco para a maratona de partidas. “A gente já sabe que vai entrar numa sequência puxada. Se passarmos de fase, a viagem segue direto do Acre para a Paraíba. Vamos ficar praticamente na malha aérea por uns 15 ou 20 dias. Mas isso é bom. É bom para o futebol feminino, ter jogos, calendário, visibilidade. Estamos nos cuidando para manter todas as atletas aptas”, comemora.

Apesar do desgaste, a sensação é de otimismo. Para Tháfila, o acúmulo de jogos não é desculpa. “Vai ser corrido, claro, mas isso não justifica. A gente quer continuar fazendo história. O clube merece e a gente também”.

Com elenco ajustado e moral em alta, o Operário entra em campo neste domingo com o objetivo de manter viva a campanha que já é a melhor da história do futebol feminino do clube, e o melhor desempenho sul-matogrossense em campeonatos nacionais até agora, entre masculino e feminino.

Por Mellissa Ramos

