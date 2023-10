Ônibus da delegação do Vasco sub-14 pega fogo

Um incidente inesperado abalou a delegação do time sub-14 do Vasco nesta sexta-feira (20). O ônibus que transportava a equipe de volta para o Rio de Janeiro pegou fogo na região de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. Apesar do susto, todos os membros da delegação saíram ilesos.

A viagem de retorno seguia a conquista do título da Copa Brasileirinho sub-14 pelo time de juniores. Em um comunicado oficial, o Vasco assegurou que a delegação está aguardando a chegada de outro ônibus para concluir o transporte.

Leia na íntegra a nota do Vasco

“O Vasco da Gama comunica que o ônibus, de uma empresa parceira, que fazia o transporte dos nossos Campeões do Sub-14 enguiçou em Conselheiro Lafaiete-MG, no caminho de volta ao Rio de Janeiro.

Após o desembarque seguro de toda a delegação, o veículo pegou fogo. Nossos atletas e profissionais estão bem, foram direcionados para um local onde poderão almoçar e aguardar pelo novo ônibus solicitado pelo Vasco para transportá-los de volta ao Rio de Janeiro.

Estamos aguardando ansiosamente nossos Campeões!”

Com informações do SBT News.

