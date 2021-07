Olimpíadas: Apenas dois atletas brasileiros participam de cerimônia de abertura – O Comitê Olímpico Brasileiro informou em nota que apenas dois atletas irão participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A decisão tem relação com o risco de contágio dos atletas pela covid-19.

De acordo com a confederação, os porta-bandeiras Bruninho (voleibol) e Ketleyn Quadros (judô) serão acompanhados pelo chefe de missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo.

Leia a nota oficial

O Time Brasil participará da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 nesta sexta-feira, dia 23, representado pelo número mínimo exigido de atletas e oficiais.

Os porta-bandeiras Bruno Rezende (voleibol) e Ketleyn Quadros (judô) serão acompanhados pelo Chefe de Missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo.

A decisão foi tomada levando-se em consideração a segurança dos atletas brasileiros em cenário de pandemia, minimizando riscos de contaminação e contato próximo, zelando assim pela saúde de todos os integrantes do Time Brasil.

A missão brasileira respeita a importância e simbolismo da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos. Bruno e Ketleyn serão legítimos representantes de toda a delegação e irão honrar os mais elevados Valores Olímpicos ao entrarem com a Bandeira do Brasil no Estádio Olímpico de Tóquio.

Mais de 160 atletas abertamente lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queers participarão da Olimpíada de Tóquio 2020, o que torna os Jogos deste ano os mais inclusivos de todos os tempos.

Isso colocou em evidência o Japão, que segundo ativistas está fora de sintonia com grande parte do restante do mundo e ainda não passou pelas mesmas mudanças sociais que transformaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo e mais inclusão uma realidade em outros países.

Com informações do R7 Esportes.