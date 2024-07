Olimpíadas 2024: Brasil perde para França na estreia no basquete masculino

O Brasil começou bem, mas levou a virada e perdeu para a França por 78 a 66 na estreia no basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, neste sábado (27). Jogando em casa, no Estádio Pierre Mauroy, os franceses, atuais vice-campeões olímpicos, superaram a desvantagem inicial e, com o apoio da torcida local e uma sequência de erros dos brasileiros no terceiro quarto, conquistaram a vitória no jogo válido pela rodada inicial do Grupo B (assista aos melhores momentos no vídeo acima).

A Seleção Brasileira iniciou o jogo muito bem na defesa e convertendo as cestas, fechando o primeiro quarto na vantagem em 23 a 15. No segundo quarto, a França diminuiu a diferença e, no fim, virou o placar para 39 a 36.

Na volta do intervalo, o Brasil viveu o pior momento na partida e cometeu uma série de erros, desperdiçando ataques em sequência e levando vários tocos, permitindo que os franceses ampliassem a vantagem para 57 a 45. No quarto decisivo, a Seleção Brasileira chegou a se recuperar e a diminuir a diferença, mas acabou derrotada por 78 a 66.

