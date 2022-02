O último jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias é dia 24 de março no Maracanã

A última partida da Seleção Brasileira diante do seu torcedor válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Catar 2022 já tem local definido. O Brasil receberá o Chile no dia 24 de março, às 20h30, no Maracanã.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em outubro de 2021 o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, havia anunciado a Arena Fonte Nova, em Salvador, como sede da partida. Porém, devido às restrições de público vigentes na Bahia, a CBF optou por alterar o local do jogo.

“Queremos estar cada vez mais próximo do torcedor. Ainda mais para esse jogo que será o último no Brasil antes da Copa do Mundo. Respeitamos e entendemos as restrições vigentes em Salvador, mas é nosso desejo atuar para o maior público possível dentro das normas sanitárias” – disse Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira.

A última partida da Seleção Brasileira no Maracanã disputando as Eliminatórias foi em outubro de 2008 em um empate sem gols contra a Colômbia. “Jogar no Maracanã também nos possibilita uma logística melhor de treinamentos e deslocamentos. Vamos utilizar a Granja Comary durante toda a preparação”, explicou o coordenador.

Líder das Eliminatórias e já classificado para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022, a Seleção Brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias no dia 29 de março, contra a Bolívia, na cidade de La Paz.

(Com assessoria)