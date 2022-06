Equipe da quarta divisão da áfrica é banida do futebol após marcar 41 gols contra

Um time sul-africano da quarta divisão foi banido após marcar 41 gols contra e sofrer 4 expulsões em uma única partida no campeonato local. O Nsami Mighty Birds perdeu o jogo por 59 a 1 para o Matiyasi FC, no mês passado.

A equipe do Matiyasi estava brigando pelo título do campeonato contra o Shivulani Dangerous Tigers, quando a situação bizarra levantou suspeitas por conta da manipulação de resultados.

“Descobrimos que o árbitro estava apenas escrevendo ‘o jogador número 2 marcou 10 gols, o jogador número 5 marcou 20 gols’ e assim por diante. Mas houve 41 gols contra, então como eles registraram isso? — disse o presidente da região de Mopani, Vincent Ramphago, à BBC Sport.

A soma de fatores tanto do Nsami quanto de outros três clubes, foram banidos do Esporte. Já o dirigentes das equipes receberam punição de cinco a oito anos de afastamento do esporte, e os árbitros foram proibidos de trabalhar no futebol local por dez temporadas.

Essas pessoas não respeitam o futebol e não podemos permitir que isso aconteça novamente — acrescentou Vincent.