Novo está de casa nova

A equipe de futebol Novo, até então de Campo Grande, mudará sua sede para Sidrolândia. A Prefeitura da nova cidade irá disponibilizar ao time o Estádio Municipal Sotero Zarate, assim como a alojamentos. A disputa o estadual 2023.

Por conta da mudança de sede, o uniforme do time também será alterado e já iniciou o processo de fabricação. Por conta da novidade, uma forte campanha de marketing está sendo preparada, principalmente na nova cidade.

A diretoria do ex time da capital promete uma equipe que irá brigar pela ponta do estadual. Uma parceria está quase certa, mas ainda é mantida em segredo e será divulgada quando houver a assinatura do contrato.

De acordo com informações da Radio Web Regional, uma nova comissão técnica deve ser anunciada no início do ano. A diretoria promete um técnico experiente, que já trabalhou fora do país. Já em relação a jogadores a expectativa é que a equipe seja composta por atletas que virão de fora do Estado e outros que estão livres no mercado.

