Nova etapa de SLS contará com novas mudanças na competição

A Street League Skateboarding (SLS) fez um anúncio de grandes mudanças para sua edição de 2023. A competição agora terá um formato diferente, com novas etapas disputadas em um único dia e com novos atletas participando de cada uma delas. As novas mudanças incluem uma nova rotação de atletas diferentes que disputaram as etapas ao longo da competição durante toda a temporada.

Anteriormente, as etapas da SLS eram realizadas durante dois dias, com as semifinais ocorrendo no primeiro dia e as finais no segundo. Mas agora, haverá uma mudança no regulamento da categoria masculina, com uma rodada de eliminação para abrir o dia. Os skatistas serão divididos em cinco baterias e apenas os vencedores avançarão para a final. Na categoria feminina, seis atletas irão competir nas finais de cada etapa da SLS.

Na última temporada, os skatistas disputaram três etapas e o Super Crown, que é o evento que define os campeões mundiais do torneio. Ainda não foi confirmado o local para as finais deste ano, mas os primeiros destinos dos atletas já foram definidos: Chicago (EUA) em 29 de abril, Tóquio (JAP) em 12 de agosto e Sydney (AUS) em 7 de outubro.

Brasileiras na competição

Esta será a primeira etapa de SLS que a skatista Pamela Rosa não irá competir. Pamela é bicampeã mundial do campeonato. Porém, a atual campeã da liga Rayssa Leal já foi confirmada na primeira etapa da liga. Na primeira fase da competição, Rayssa competirá ao lado de um grupo de atletas de diversos países. As japonesas Momiji Nishyia, Funa Nakayama e Yumeka Oda, a estadunidense Chloe Coveel e a neerlandesa Roos Zwetsloot também estão confirmadas para participar. Na competição masculina, representando o Brasil, teremos Giovanni Viana, Filipe Mota, Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo, Luan Oliveira e Kelvin Hoefler, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

A transmissão será feita pelo canal do Youtube oficial da SLS e pelo canal Sportv.

